Pasqual: “Coppa Italia e Conference, già nell’andata si è quasi chiusa. Adesso scelte per il campionato”

Manuel Pasqual ha commentato per Dazn la partita della Fiorentina contro il Lech Poznan, queste le sue parole a Radio Bruno sulla squadra viola:

“Squadra solida che concede sempre qualcosa perchè attacca, se lo vai a modificare secondo me perdi qualcosa nel dinamismo e nella voglia di incidere. La Fiorentina ha sempre creato occasioni da gol. Sia in Coppa Italia che in Conference le partite di andata sono andate molto bene e ci sono grandi possibilità che si possa andare avanti. Giocare ogni tre giorni è un dispendio fisico e mentale non indifferente. Il 4-1 di ieri sera ti fa pianificare meglio le prossime partite, forte di questo potrà fare delle scelte diverse. Spero di andare a commentare in finale la Fiorentina, ieri sera tanti giocatori si sono sacrificati tanto segno di un cambio di mentalità. La squadra è consapevole di poter andare fino in fondo”

LE PAROLE DELL’ALLENATORE DEL LECH POZNAN