Pasqual: "Biraghi viene spesso preso di mira. Ma lui è un buon giocatore"

Pasqual ha parlato di alcuni giocatori della Fiorentina.

L'ex giocatore della Fiorentina, Manuel Pasqual, ha rilasciato un'intervista su Lady Radio:

Biraghi? "Viene preso di mira per il ruolo che fa come spesso succedeva a me, ci sta avere alti e bassi. Ma lui è un buon giocatore con un buon piede. Servono i compagni giusti. Quando si costruisce una squadra bisogna costruirla in base ai giocatori a disposizione. La squadra viola come rosa potrebbe essere più in alto in campionato. Gol subiti sempre da sinistra? Sul cross dalla parte opposta l’ultimo calciatore è sempre quello più in difficoltà, può essere determinante una lettura di squadra, non bisogna dare sempre colpa a Biraghi".

Prandelli? “Quando arrivò nel 2005 è stato tecnico dall’inizio, non è facile subentrare a campionato in corso. Aveva una bella squadra anche se nessuno ci avrebbe scommesso granché. Invece adesso sta adattando le sue idee a questa squadra ma mi aspettavo una squadra in una posizione più tranquilla e l’allenatore è giudicato sempre in base ai risultati ottenuti. Il mio rapporto con Firenze? Non ho vinto trofei però sono entrato nel cuore delle persone per il mio impegno".

LEGGI ANCHE L'ATALANTA HA UN NUOVO CASO ILICIC

https://www.labaroviola.com/atalanta-grana-spogliatoio-gasperini-ilicic/132292/