Pasqual: "Meglio Caputo di Simeone, ribatterei il rigore contro i viola. Quell'esultanza..."

Manuel Pasqual ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"Chiesa è un ottimo giocatore e sarà il futuro della Nazionale Italiana perché se riesci a prenderti sulle spalle una città e una tifoseria...

Manuel Pasqual ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Chiesa è un ottimo giocatore e sarà il futuro della Nazionale Italiana perché se riesci a prenderti sulle spalle una città e una tifoseria come quella di Firenze, di sicuro hai grande potenziale. Lo sta dimostrando e lo dimostrerà: lui e Simeone sono due giocatori a cui bisognerà stare molto attenti.

Simeone-Caputo? Entrambi ottime punte. L’età è dalla parte di Simeone ma i numeri sono dalla parte del mio compagno di squadra: mi terrei Ciccio

Il rigore segnato? Lo ribatterei di nuovo, non ho esultato e il mio asciugarmi la bocca è stato visto come un bacio alla maglia ma il gesto è stato travisato"