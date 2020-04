“Sono stato vicino alla Juventus – ha rivelato a tuttojuve.com Manuel Pasqual – nella stagione 2009/2010, quando ancora vestivo la maglia della Fiorentina. Non ne sono venuto a conoscenza in maniera diretta attraverso una proposta economica, ma perché i bianconeri avevano manifestato l’interesse ad acquistarmi alla società viola. Poi non se ne fece più niente, tanto è che loro ripiegarono su Fabio Grosso”.