Labaro Viola

Pasqual: "Dedico la promozione al mio amico Astori che mi guarda da lassù"

Pasqual ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com della promozione del suo Empoli: "Abbiamo fatto qualcosa di grande, una promozione meritata e che è arrivata con quattro giornate di anticipo. Ab...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2018 22:38
Pasqual: "Dedico la promozione al mio amico Astori che mi guarda da lassù" -
News
Fiorentina
Empoli
Astori
Pasqual
Condividi

Pasqual ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com della promozione del suo Empoli: "Abbiamo fatto qualcosa di grande, una promozione meritata e che è arrivata con quattro giornate di anticipo. Abbiamo creato un gran gruppo, abbiamo fatto davvero bene, in avanti siamo forti e abbiamo creato un grande gruppo. A chi dedico la promozione? Alla mia famiglia che mi supporta sempre, a tutta la società e la tifoseria e poi ad un amico che mi guarda da lassù (Astori, ndr)."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok