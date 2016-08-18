Pasqual: "Fiorentina? Non li seguo nemmeno più, il mondo viola non mi tocca, Empoli è casa mia"

Pasqual ha parlato a Sky e le sue parole non faranno di certo piacere ai tifoso viola

Manuel Pasqual ha parlato a Sky della sua nuova avventura con la maglia dell'Empoli. Queste le sue parole che di certo faranno discutere:

"Esordire con una nuova maglia sarà di certo un emozione particolare che ormai non provavo più da tempo ma la voglia di entrare nel cuore dei tifosi dell'Empoli è la stessa di quando arrivai alla Fiorentina. I viola? Non mi tocca più niente del mondo viola, non giudico e non guardo più quello che succede dall'altra parte, guardo solo in casa mia, la Fiorentina non mi appartiene più. Il fatto di cambiare squadra mi faceva strano ma questo mese di ritiro è stato molto positivo. Ora capisco il perché l'Empoli fa così bene in campionato. Sarebbe importantissimo restare per il terzo anno in Serie A, sarebbe un record".