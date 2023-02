Pasqual ammette: “Non pensavo che il Braga avesse tutte queste difficoltà, sbagliavano cose semplici”

Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina e adesso commentatore di Dazn, ha parlato a Radio Bruno della partita tra la squadra viola e il Braga, queste le sue parole:

“Ieri ho commentato la partita per Dazn, nel pre partita abbiamo letto i dati del Braga e i numeri dicevano che questa squadra era in grande forma con degli ottimi risultati tra Coppa e campionato, non mi aspettavo una squadra che avesse tutte queste difficoltà. Fin dall’inizio si era capito, loro sono stati pericolosi solo su due errori individuali della Fiorentina, è anche merito della squadra viola. Penso che ci sia stata la voglia di uscire subito dalla coppa, i giocatori hanno dato qualcosa in più.

Gli avversari non sono mai ripartiti, la Fiorentina non lasciava tempo di gioco ma io mi aspettavo che il Braga facesse tutti questi errori, mancava comunicazione. Dalla parte viola hanno fatto tutti bene, cattiveria sotto porta e cattiveria, i numeri in campionato sono difficili, manca l’attaccante da doppia cifra che ti esce il coniglio dal cilindro e che ti risolve i problemi

Adesso non so come gestirà il ritorno Italiano, che priorità darà alle partite che adesso devono giocarsi con i giocatori che certamente non possono giocare ogni 3 giorni. In Italia nessuno ha squadre azzeccate per giocare ogni 3 giorni, giocare una volta a settimana è tutta un’altra cosa, l’allenamento di oggi è quasi nullo, domani siamo già alla vigilia, resta da fare solo un lavoro mentale per preparare la partita. Non devi fare l’errore di pensare che l’Empoli ti stenda il tappeto rosso, ci sono i giocatori che lo sanno e altri che invece fanno più fatica”

