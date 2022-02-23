Pasqual: "Da una parte auguro a Odriozola di tornare al Real Madrid, farebbe salto di qualità"

Manuel Pasqual ha parlato del momento della Fiorentina e nello specifico anche di Odriozola, in prestito dal Real alla Fiorentina

L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole:

"Odriozola sta facendo un grande campionato. Ti accorgi della forza e della qualità di un calciatore quando non ce l'hai, si propone sempre: spinge e difende, non sente la fatica. Leggo che il Real Madrid non vorrebbe lasciarlo ancora alla Fiorentina... Da una parte glielo auguro, sarebbe un grande salto di qualità, la Fiorentina però perderebbe un calciatore che sta dando tanto".

Gli esterni della Fiorentina devono segnare di più?

"Sì, l'ha detto anche l'allenatore. Stanno andando bene, ma se il centravanti non realizza allora ti servono le punte esterne. C'è anche Ikoné, al quale serve solo tempo per entrare nelle dinamiche".

ROSATI UOMO FONDAMENTALE NELLO SPOGLIATOIO DELLA FIORENTINA

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