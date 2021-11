Pasqual: “Vlahovic? Sei mesi in più non incidono sul rendimento. Gli direi di continuare ad allenarsi” 

“Terracciano? Sapevo che alla Fiorentina poteva sfruttare il suo valore – ha detto Manuel Pasqual al Corriere Fiorentino -. Sei mesi in più in viola? Non inciderebbero sul rendimento di Vlahovic. Se va via la Fiorentina ha bisogno di un sostituito alla sua altezza. Gli direi di continuare ad allenarsi e di lasciare fuori le questioni extra campo”.

