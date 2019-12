Queste le parole rilasciate al Corriere dello Sport dall’ex viola Manuel Pasqual: “Iachini? Vorrà tirar fuori l’aggressività che è mancata in queste giornate. La Fiorentina andava sotto e non reagiva sul campo. Lui vuole squadre che non si abbattono mai. La regola è non perdere mai equilibrio. Beppe è un comunicatore e ripete sempre gli stessi concetti per farli entrare bene in testa. Parla tanto prima della partita e nell’intervallo, oltre che in allenamento. È uno schietto e non ha figli e figliastri nello spogliatoio. Non porta rancore. Si mi è piaciuto come tecnico, è diretto come me. E mi piacerebbe averlo ancora proprio perchè siamo simili. È uno di quelli con cui mi sono trovato meglio in carriera. Sicuramente porterà un cambio e un inversione a livello di grinta. Quando c’è da farsi sentire e le cose vanno male, lui alza la voce. Ad Empoli usava il 3-5-2 ma può giocare anche 4-3-3. Hanno fatto la scelta giusta anche perchè lui ha giocato in viola, conosce la piazza e sa cosa vuole Firenze. Devono comprargli giocatori funzionali per il suo gioco. Ha bisogno di gente che va in profondità”.