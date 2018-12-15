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Pasqual: "Ecco come ho saputo di Astori. Sousa mi tolse la fascia, io mi lamentai, Davide mi disse..."

Manuel Pasqual, nella sua intervista alla Gazzetta, ha ricordato così Davide Astori:“Davide risolveva ogni problema, ad esempio quando Paulo Sousa mi tolse la fascia da capitano, io mi lamentai ma lui...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2018 10:45
Pasqual: "Ecco come ho saputo di Astori. Sousa mi tolse la fascia, io mi lamentai, Davide mi disse..." -
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Manuel Pasqual, nella sua intervista alla Gazzetta, ha ricordato così Davide Astori:

“Davide risolveva ogni problema, ad esempio quando Paulo Sousa mi tolse la fascia da capitano, io mi lamentai ma lui mi disse: ‘dimostra che si sbaglia’. Infatti quando la fascia passò a lui, ne fui molto orgoglioso. Senza di lui c’è tristezza perché poi eravamo molto legati. Quel maledetto 4 marzo mi chiamò il dg dell’Empoli piangendo, mi venne in mentr la mia famiglia, ma poi mi disse di Davide. E lì mi cadde il mondo addosso. Mi sentii perso e con il vuoto dentro. Due sere prima di quella domenica eravamo a cena insieme. Addirittura mi ci incontrai anche il sabato mattina perché un mio amico mi chiese la sua maglia e Davide me la portò. Ma il mio amico non l’ha mai vista, quella sarà per sempre mia”.

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