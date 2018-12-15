Pasqual: "Ecco come ho saputo di Astori. Sousa mi tolse la fascia, io mi lamentai, Davide mi disse..."

Manuel Pasqual, nella sua intervista alla Gazzetta, ha ricordato così Davide Astori:“Davide risolveva ogni problema, ad esempio quando Paulo Sousa mi tolse la fascia da capitano, io mi lamentai ma lui...

Manuel Pasqual, nella sua intervista alla Gazzetta, ha ricordato così Davide Astori:

“Davide risolveva ogni problema, ad esempio quando Paulo Sousa mi tolse la fascia da capitano, io mi lamentai ma lui mi disse: ‘dimostra che si sbaglia’. Infatti quando la fascia passò a lui, ne fui molto orgoglioso. Senza di lui c’è tristezza perché poi eravamo molto legati. Quel maledetto 4 marzo mi chiamò il dg dell’Empoli piangendo, mi venne in mentr la mia famiglia, ma poi mi disse di Davide. E lì mi cadde il mondo addosso. Mi sentii perso e con il vuoto dentro. Due sere prima di quella domenica eravamo a cena insieme. Addirittura mi ci incontrai anche il sabato mattina perché un mio amico mi chiese la sua maglia e Davide me la portò. Ma il mio amico non l’ha mai vista, quella sarà per sempre mia”.