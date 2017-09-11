Pasqual: "Laurini al posto di Tomovic è un grande affare. Astori merita la fascia da capitano della Fiorentina"

Laurini ottimo elemento. Voglio portare in serie A l'Empoli e chiudere la carriera qui" così Manuel Pasqual a Tgr Toscana

Manuel Pasqual ha parlato a Tgr Toscana, queste le sue parole:

"Indossare la fascia da capitano dell'Empoli è una grande emozione. Come quando ho indossato la fascia viola.

Mi fa piacere vedere la fascia da capitano al braccio di Astori, un mio grande amico e una bella persona. Comunque non è facile partire bene quando cambi così tanto in un'estate, bisogna dare tempo alla squadra.

Quando fai questo lavoro devi accettare tutto, anche quella di lasciare la Fiorentina, squadra in cui sei capitano e a cui tieni molto.

Laurini preso al posto di Tomovic è un ottimo affare. Può fare al caso della Fiorentina: è un buon acquisto.

Voglio portare in serie A l'Empoli, è magari finire qua la mia carriere"