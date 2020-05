“Ripresa per i calciatori? Ognuno vede la cosa in modo diverso, chi lavora e gioca a Bergamo naturalmente è più preoccupato rispetto a chi vive a Palermo – ha detto Manuel Pasqual a Radio Bruno – La quotidianità calcistica non mi manca, il giorno della gara si, così come l’adrenalina. Ora ho iniziato a giocare a calcio a 7 al Csen, mi mancava tanto! Ho segnato pochi gol con la Fiorentina ma ho fatto molti assist. A Liverpool che ricordi! Così come l’esordio con la Nazionale avvenuta al Franchi. Dalbert? Ha qualità, sta migliorando. Auguro il meglio alla Fiorentina anche se mi preoccupa la questione stadio perchè mi sembra di essere tornati indietro nel tempo, lo stadio di proprietà porta benefici… Astori lo conoscevo bene, sapevo che sarebbe stato il capitano giusto. German Pezzella? Non lo conosco, non so cosa farà in futuro”.