Pasqual: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Ribery. Chiesa deve segnare di più, Vlahovic non è Toni. Nel palleggio rivedo la mia Fiorentina"

L'ex capitano viola Manuel Pasqual ha parlato di Fiorentina al Corriere dello sport, mettendo in relazione la sua squadra con quella attuale."La Fiorentina è una bella squadra anche oggi: gioca a calc...

L'ex capitano viola Manuel Pasqual ha parlato di Fiorentina al Corriere dello sport, mettendo in relazione la sua squadra con quella attuale.

"La Fiorentina è una bella squadra anche oggi: gioca a calcio, è bella e divertente da vedere e ora sono arrivati anche i risultati. Come la nostra, avendo grande palleggio e doti tecniche, rende quasi meglio con grandi squadre piuttosto che club di bassa classifica che si chiudono".

Quindi su Chiesa e Ribery: "Si compensano bene. Chiesa si solito gioca largo e se Montella insiste con questo modulo, deve imparare a finalizzare di più. Mi sarebbe piaciuto giocare con Ribery, è molto forte".

Poi un parallelismo tra Vlahovic e Toni: "Sono simili come struttura, ma credo che siano molto diversi fra loro. Però non ho abbastanza elementi per esprimermi".