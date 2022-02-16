Paqual sicuro: ''Per l'Europa l'avversario della Fiorentina è la Roma. Odriozola fondamentale''

Manuel Pasqual, intervenuto a radio Toscana, ha individuato i giallorossi come avversari nella corsa ad un piazzamento europeo.

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, l'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato delle ambizioni europee della Fiorentina e dell'importanza del terzino spagnolo. Queste le sue parole:

''Quando non c’è Odriozola si vede: dà velocità al gioco, si propone palla al piede. Sul gol di Piatek, ha intercettato un pallone decisivo in mezzo al campo e poi ha tagliato sul primo palo, facilitando il movimento del polacco. Europa? La Fiorentina deve recuperare una partita che la può proiettare direttamente al sesto posto. Parti da uno 0-3 nello scontro diretto con la Lazio, mi vien da pensare se la possa giocare con la Roma. I viola sono passati dal lottare per la salvezza a credere nell’Europa nel giro di un anno, senza rivoluzionare la squadra.''

TOLOI NON SI RASSEGNA: ''CONTRO LA FIORENTINA BRUCIA. ABBIAMO PERSO PER DUE RIGORI E UNA PALLA LUNGA

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