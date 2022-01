Pasqual: ”Vlahovic? A me non ha dato l’impressione di chi abbia forzato la propria cessione”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex capitano viola Manuel Pasqual ha detto la sua sulle principali tematiche d’attualità legate alla Fiorentina. Immancabile, ovviamente, anche la posizione sulla chiacchieratissima vicenda Dusan Vlahovic. Juventus. Queste le sue parole: ”Quando un giocatore decide di non rimanere c’è poco da fare, Dusan per rimanere alla Fiorentina avrebbe magari voluto vedere dalla società una maggiore predisposizione ad investimenti mirati a migliorare ulteriormente la rosa. C’è poi l’aspetto economico, sebbene abbia rifiutato proposte più allettanti per la Juventus. Direi che però gli vada riconosciuta un ‘assoluta dedizione professionale, ha dato il 100% per la Fiorentina, fino all’ultimo giorno. A me non ha dato l’impressione di chi sia stato messo alle strette per andare via. Sostituti? Allo stato attuale la Fiorentina ha perso un centravanti da un gol a partita, anche se non ritengo che, per le loro caratteristiche, Italiano si troverà costretto a cambiare il canovaccio tattico. Pjatek ha fatto esperienze all’estero e dunque dovrà essere rivalutato, stesso dicasi per Cabral, l’ho visto giocare, bisognerà capire quanto impiegherà ad adattarsi negli schemi di Italiano. Ikone? Ha qualità pazzesche, può crescere ancora. Il lavoro del commentatore? Cerco di infondere la maggiore professionalità possibile, il complimento più bello che mi si potrebbe fare è che non si capisca per quale squadra io faccia il tifo quando presto la voce alla telecronaca di una partita. A quale annata di Fiorentina sono più legato? A tutte, anche a quelle meno belle, che comunque mi hanno lasciato qualcosa. Ad esempio Paulo Sousa, che pure mi ha tolto la fascia da capitano, era un fenomeno in campo, da quel punto di vista non posso recriminargli nulla. Rapporto con la nazionale? Il non aver mai partecipato a nessuna fase finale di una grande competizione è un mio grandissimo rimpianto, va detto che spesso in nazionale si tendeva a portare calciatori capaci di fare più ruoli, io potevo fare il terzino sinistro o al massimo il quinto a sinistra (ride n.d.r). Se mi sarebbe piaciuto giocare nella Fiorentina di Italiano? Beh, si, Italiano fa un calcio molto offensivo, soprattutto sugli esterni. Credo che il tipo di gioco proposto da questa Fiorentina sia stato un tocca sana per l’ambiente, ha contribuito a creare entusiasmo dopo le ultime stagioni non esattamente esaltanti. Di questa Fiorentina mi piacciono moltissimo Bonaventura e Torreira, hanno un’intelligenza tattica elevatissima. L’aver perso la fascia di capitano? I criteri di assegnazione cambiano da società in società, a me non fu comunicato, me ne accorsi semplicemente perchè non mi fecero firmare la distinta che viene consegnata all’arbitro, quella la firma il capitano.”

