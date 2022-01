Gonzalez: “Burdisso mi voleva al Boca, gli ho detto che la mia famiglia mi avrebbe ammazzato”

Dal ritiro della nazionale Argentina ha parlato Nico Gonzalez, queste le parole del giocatore della Fiorentina: “Per la mia carriera devo ringraziare la mia famiglia, a Stoccarda era dura perchè non sorgeva il sole, a Firenze è meglio, è più bella ed è più facile per me gestire la lingua. A Firenze parlano sempre e solo di Batistuta, per loro esiste solo lui come argentino. Quando era al Boca, Burdisso mi voleva portare li con lui, io gli ho detto che la mia famiglia è tifosa del River, non posso andare a giocare li, mi avrebbero ammazzato” conclude Nico Gonzalez.

