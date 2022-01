I tifosi della Juventus invadono social della Fiorentina: “Grazie Supermercato Viola, siete grandi”

La vendita di Vlahovic alla Juventus ha fatto scatenare tutti i tifosi bianconeri che hanno invaso tutti i social della Fiorentina e le pagine sulla squadra viola su ogni piattaforma. I tifosi bianconeri, gasati dall’arrivo del capocannoniere del campionato, hanno preso in giro i rivali viola con messaggi e immagini. Ormai non post o chat della Fiorentina in cui non ci sia un tifoso della Juventus che prenda in giro la squadra e viola e con scritte del tipo: “Siete la nostra succursale” oppure “Grazie Supermercato Fiorentina” e “Siete il nostro vivaio”. Insomma, non sono giorni facili per i tifosi viola, e non solo sui social…