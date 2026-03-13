Pasqual: “Prandelli e Montella sono stati anni fantastici. Ringrazierò per sempre Mihajlovic. La fascia un onore”

L,ex capitano della Fiorentina, Pasqual ha parlato a Radio Bruno della sua parte di carriera alla Fiorentina e di come si è trovato con i vari allenatori avuti e cosa vuol dire portare la fascia da capitano della Fiorentina ed essere simbolo di Firenze: “Gli anni di Prandelli sono stati fantastici perché abbiamo calcato campi importanti, ma anche quelli di Montella sono stati importanti. Abbiamo passato due stagioni complicate, quelle con Mihajlovic, che però ci tengo a ricordare perché umanamente mi ha lasciato tanto. Descrivere Firenze in poche parole è impossibile, questa città per me ha un significato incredibile e non a caso ho deciso di rimanerci a vivere.

Indossare la fascia di capitano della Fiorentina significa rappresentare una città fantastica e una tifoseria incredibile, che è sempre pronta a supportare la squadra anche quando le cose non vanno bene. Lo sta dimostrando anche in questa stagione, nonostante le difficoltà logistiche dello stadio e quelle del percorso in campionato”.