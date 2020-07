“Daniele De Rossi subito allenatore in A? Per lui potrebbe essere un rischio – ha detto Manuel Pasqual, ex viola a TMW Radio – in campo era sempre il braccio destro del tecnico. Il problema è gestire un gruppo, pur essendo spesso capitano, quando sei allenatore devi gestire anche il presidente e tutta la dirigenza, non so se è facile questa cosa farla subito in Serie A”.