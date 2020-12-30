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Pasqual: "Col cambio allenatore non ci sono stati grandi numeri. Prossime tre partite fondamentali"

Manuel Pasqual è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto trasmissione di TMW Radio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2020 22:13
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FLORENCE, ITALY - MAY 08: Manuel Pasqual of ACF Fiorentina Florence and greets all fans during the Serie A match between ACF Fiorentina and US Citta di Palermo at Stadio Artemio Franchi on May 8, 2016 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty


Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni alla trasmissione Stadio Aperto di TMW Radio per parlare della situazione attuale in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:
"Spero che il risultato con la Juventus sia iniezione di fiducia ed entusiasmo che sblocchi la situazione viola, pure loro li vedo più forti, potenzialmente da oltre la metà classifica. Le prossime tre partite sono un crocevia importante visto che col cambio di allenatore non ci sono stati ancora dei grandi numeri. Vediamo se sono riusciti a togliere i freni, se riavremo la vera Fiorentina".

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