Pasqual: "Col cambio allenatore non ci sono stati grandi numeri. Prossime tre partite fondamentali"

Manuel Pasqual è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto trasmissione di TMW Radio



Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni alla trasmissione Stadio Aperto di TMW Radio per parlare della situazione attuale in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Spero che il risultato con la Juventus sia iniezione di fiducia ed entusiasmo che sblocchi la situazione viola, pure loro li vedo più forti, potenzialmente da oltre la metà classifica. Le prossime tre partite sono un crocevia importante visto che col cambio di allenatore non ci sono stati ancora dei grandi numeri. Vediamo se sono riusciti a togliere i freni, se riavremo la vera Fiorentina".

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