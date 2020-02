La Floria 2000, nota società fiorentina di Campo di Marte, ha ufficializzato l’arrivo nel suo organigramma tecnico di Manuel Pasqual. L’ex capitano viola ha commentato su Instagram l’arrivo nella società fiorentina:”Per poter decidere se una cosa ti piace oppure no ,va provata…. Oltre all’esperienza in tv con Rai Sport, ritorno in campo con un ruolo diverso e con la speranza di poter trasmettere e insegnare qualcosa ai ragazzi insieme allo staff tecnico della Floria2000″

Grande entusiasmo ovviamente al campo per i ragazzi della Floria, che sono molto felici di essere allenati da un calciatore che ha fatto la storia recente del club viola