Pasqual: "A Chiesa consiglio di rimanere almeno un anno in viola ma deve decidere di testa sua"

Queste le parole di Manuel Pasqual, ex terzino e capitano viola su Federico Chiesa a TGR Rai Toscana: "Federico deve decidere di testa sua in accordo con la società viola, ma sua al 100%. È logico che...

Queste le parole di Manuel Pasqual, ex terzino e capitano viola su Federico Chiesa a TGR Rai Toscana: "Federico deve decidere di testa sua in accordo con la società viola, ma sua al 100%. È logico che se vuoi trattenerlo devi costruire una squadra di alto livello altrimenti rischi inevitabilmente di perderlo. Sarebbe un gran dispiacere perchè è il simbolo di Firenze. Gli consiglio di rimanere almeno un altro anno alla Fiorentina visto che Commisso lo vorrebbe fare anche capitano. In questo modo si presenterebbe con un biglietto da visita ancor più alto a società di altissimo livello in Europa e non solo alla Juventus".