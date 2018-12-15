Iachini: "Ho la Fiorentina nel cuore. Pasqual non so se giocherà. Pioli..."

EMPOLI. Il tecnico azzurro Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Fiorentina.“Mi piace poco parlare di me ma ho vissuto una pagina importante della mia vita nel...

EMPOLI. Il tecnico azzurro Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Fiorentina.

“Mi piace poco parlare di me ma ho vissuto una pagina importante della mia vita nella Fiorentina. E questa resta, ho un rapporto importante con l'ambiente. E mi auguro di vivere una storia così anche a Empoli. Cercheremo di fare una grande partita in un derby sentito. Questa è una gara che si prepara da sola dal punto di vista emotivo. Sono curioso di vedere i ragazzi in una partita difficile come questa. Servirà grande personalità per affrontare al meglio la sfida. L'accoglienza del Franchi? Spero sia bella come sempre e quella è la piu bella testimonianza del lavoro che uno fa e soprattutto di come si comporta come uomo”.

Sulla partita trappola. “Il calcio è figlio di tante componenti - spiega Iachini - non possiamo paragonarci agli avversari, sanno di avere alternative tattiche e risorse più importanti delle nostre. Sia a livello di esperienza che a livello tecnico. Tatticamente dovremo fare una partita perfetta. Non possiamo sbagliare niente. Davanti hanno fatto qualche gol in meno ma è una squadra caratterialmente forte, Pioli gli ha dato una mentalità adeguata”.

Sull'amico Pioli. “Con Stefano Pioli non è la prima volta che ci affrontiamo da avversari, è un amico e con lui ho condiviso tanti momenti, non è la prima volta che ci affrontiamo, il rapporto di stima, ci sarà prima e dopo, siamo abituati in questo senso. Non ho preparato niente di speciale per fermarlo”.

Sulla probabile formazione . “Pasqual non era al massimo ma sta recuperando - dice - lo stesso Antonelli, vediamo un attimo, abbiamo un ultima seduta e dobbiamo valutare come stanno.

Sulle assenze della Fiorentina. “Nell'arco della stagione a tutte le squadre capita di avere delle assenze, ci sta - sottolinea il mister azzurro - la Fiorentina ha una rosa adeguata per affrontare queste situazioni. Ci sono ragazzi che avranno voglia di voler mettersi in mostra”.

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