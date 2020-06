“Le emozioni del pubblico – ha detto l’ex capitano viola Manuel Pasqual a Lady Radio – sono diverse tra lo stadio e casa, il tifo aiuta. Cinque cambi? È una cosa positiva. Normale che i tifosi vogliano uno stadio di proprietà, ci sono dei regolamenti che non permettono di sistemare il Franchi poi non so se lui possa garantire tutto. Un nuovo stadio in un comune diverso da Firenze farebbe effetto ma la miglior soluzione è farlo in breve tempo. Iachini ha fatto un buon lavoro”.