Pasqual: "Sottil devastante sull'esterno. Gattuso l'ideale per tirare fuori il carattere mancato negli anni"
Le parole di Manuel Pasqual ai microfoni di TMW Radio
Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina ed adesso voce della Rai, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Viola. Ecco le sue parole:
GATTUSO "Girava voce da un po’, sono contento: so che carattere abbia e credo sia l’allenatore giusto per tirare fuori tanto se non tutto dalla squadra che ha a disposizione, che è un po’ quanto mancato in questi ultimi tre anni".
VLAHOVIC "Auguro a lui e alla Fiorentina che migliori ancora. Non penso abbia bisogno di troppe riconferme, anche se il secondo anno non è semplice. Dipenderà dal tipo di mercato e dalla base di squadra che avrà intorno. Di certo hanno scelto velocemente l’allenatore: con tutto questo tempo davanti, spero la società possa mettere su un buon organico".
SOTTIL "L’ho visto in Nazionale Under, e sull’esterno è devastante: è forte, sa come si salta l’uomo".
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