Agente Pasqual: "Manuel non ha più intenzione di continuare, si ritira e non andrà a caccia degli ultimi soldi"
Gastone Rizzato, l'agente di Manuel Pasqual, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del suo assistito:"L’accostamento al Venezia? Lo dico subito: è qualcosa che non si è realizzato ed il discors...
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 20:07
Gastone Rizzato, l'agente di Manuel Pasqual, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del suo assistito:
"L’accostamento al Venezia? Lo dico subito: è qualcosa che non si è realizzato ed il discorso è già concluso. Manuel non ha più intenzione di continuare, si ritira e non andrà a caccia degli ultimi soldi. Non giocherà più".
Fonte: Europacalcio.it