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Agente Pasqual: "Manuel non ha più intenzione di continuare, si ritira e non andrà a caccia degli ultimi soldi"

Gastone Rizzato, l'agente di Manuel Pasqual, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del suo assistito:"L’accostamento al Venezia? Lo dico subito: è qualcosa che non si è realizzato ed il discors...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 20:07
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Gastone Rizzato, l'agente di Manuel Pasqual, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del suo assistito:

"L’accostamento al Venezia? Lo dico subito: è qualcosa che non si è realizzato ed il discorso è già concluso. Manuel non ha più intenzione di continuare, si ritira e non andrà a caccia degli ultimi soldi. Non giocherà più".

Fonte: Europacalcio.it

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