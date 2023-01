Pasqual: “Nella mia Fiorentina quando c’erano problemi li risolvevano Mutu, Toni o Gilardino”

Manuel Pasqual ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa viola, queste le parole dell’ex capitano della Fiorentina:

“C’è grande dispiacere nei giocatori, a nessuno piace fare brutte figure, se le cose non vadano come uno spera. Lo avevamo detto che sarebbe stato un campionato strano nella gestione di forza fisiche e preparazione. Alla fine del 2022 le prestazione c’erano anche se i risultati non andavano bene, ci sono giocatori da recuperare a pieno, le coppa possono salvare la stagione. In Conference contro il Braga non sarà una passeggiata, sono secondi in classifica nel campionato portoghese.

Il giocatore deve pensare a se stesso, non deve pensare a quello che deve fare la società sul mercato. Ci sono situazione che possono portare dei malumori, da fischi del Franchi alle parole di Italiano su Jovic che non vuole giocare come prima punta ma vuole giocare più indietro ma se giochi cosi non hai nemmeno una riserva ma cosi cambia tutto, dal lavoro degli esterni ai movimenti

Con Vlahovic partivi 1-0 e non stiamo parlando di 10 anni fa, era un centravanti che ti faceva sempre gol, io avevo gente come Mutu, Toni e Gilardino che ti facevano la differenza quando tutto andava male risolvevano la situazione con delle grandi giocate, adesso ci si aspetta da giocatori con maggiori responsabilità qualcosa in più”

