Empoli-Crotone e la notte magica degli ex. Pasqual regale due assist mentre Gilardino..
La partita giocata ieri sera al Castellani tra Empoli e Crotone non ha regalato solo la vittoria alla squadra toscana. Infatti, il match ha portato gioie enormi agli ex viola Gilardino e Pasqual. L'ex...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2016 12:46
La partita giocata ieri sera al Castellani tra Empoli e Crotone non ha regalato solo la vittoria alla squadra toscana. Infatti, il match ha portato gioie enormi agli ex viola Gilardino e Pasqual. L'ex capitano gigliato si è reso protagonista assoluto, calciando le punizioni che hanno portato ai gol empolesi. Gilardino invece, entrando a pochi minuti dalla fine al posto di Saponara, ha timbrato la presenza numero 500 in Serie A.