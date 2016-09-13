Empoli-Crotone e la notte magica degli ex. Pasqual regale due assist mentre Gilardino..

La partita giocata ieri sera al Castellani tra Empoli e Crotone non ha regalato solo la vittoria alla squadra toscana. Infatti, il match ha portato gioie enormi agli ex viola Gilardino e Pasqual. L'ex...

A cura di Redazione Labaroviola 13 settembre 2016 12:46

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