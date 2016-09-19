Corvino: "Dispiace non aver più rivisto nella Fiorentina Pasqual, speravo rimanesse. In futuro può tornare"

Corvino parla di Pasqual: "Hanno deciso così lo scorso anno e va bene, Manuel è un ragazzo intelligente...

In occasione di una manifestazione fiorentina ha parlato Pantaleo Corvino, queste le parole del direttore generale viola su Manuel Pasqual, ex capitano viola ora all'Empoli: "Arrivare alla Fiorentina e non trovare più Pasqual è stato molto strano, speravo di rivederlo qui. Quando l'abbiamo preso dall'Arezzo fece un grande salto e nei primi quattro anni giocò straordinariamente. Lo scorso anno hanno deciso così e va bene, Manuel è un ragazzo intelligente e sa accettare certe scelte. Gli faccio un grande in bocca al lupo per la sua carriera. In futuro la sua strada e quella della Fiorentina potrebbero anche incontrarsi un'altra volta"