Lezzerini racconta: “A Firenze magazzinieri e fisioterapisti sono fondamentali per la squadra”

Luca Lezzerini, portiere del Venezia ma cresciuto con la maglia della Fiorentina facendo anche il terzo portiere nell’era Montella e Paulo Sousa, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Ho avuto un brutto infortunio, la mia stagione è finita, recupererò a giugno a campionato ormai finito. Vedo tanto entusiasmo intorno alla Fiorentina, c’è tanta voglia e c’è un progetto, ci potrebbero essere delle analogie con il passato. Si tratta di una squadra forte ed è un bel gruppo, vedendolo da fuori. I risultati ti fanno vivere meglio, alla lunga però è il gruppo che ti fa raggiungere i risultati. Maleh per noi è stato un giocatore fondamentale, ha voglia di imparare, crescere, ascoltare, corre per due, è un ragazzo intelligente. Ho un grande rapporto con lui.

Ero giovane nella mia Fiorentina, c’erano i gruppetti come in tutte le squadre ma c’erano persone che amavano unire tutti. Io mi allenavo bene, sorridere sempre ed era a disposizione dei ragazzi, se qualcuno voleva fare qualche tiro in più o qualche esercitazione in più. A Firenze le persone che sono al di fuori del campo sono un valore aggiunto, parlo dei magazzinieri, i fisioterapisti, i dipendenti. Sono persone fondamentali anche quando le cose vanno meno bene

Vicario lo conosco bene, siamo stati insieme nel Venezia, abbiamo stretto un grande rapporto di amicizia, non è una cosa cosi ovvia e scontata. Lui ha qualità, ha fatto una stagione importante, penso possa avere una carriera importante”

