Lezzerini vicino al prestito: in corsa ci sono Avellino e Vicenza

Con l'imminente arrivo di Sportiello la situazione di Lezzerini si fa ancora più complicata. L'ipotesi è quella di un prestito in Serie B

Con l'imminete arrivo di Marco Sportiello la situazione di Luca Lezzerini si fa ancora più complicata. Per il portiere classe '95, infatti, sia la società che l'entourage stanno valutando attentamente l'ipotesi di un prestito che consentirebbe così al portiere romano di mettere finalmente in mostra tutte le sue doti tenute in naftalina fin troppo a lungo. Pare infatti che il portiere della Fiorentina sia seguito da diverse società di Serie B: su tutte spiccano l'Avellino ed il Vicenza.