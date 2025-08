Sentite Galli: “Pioli sta investendo molto su Martinelli, sta giocando più di De Gea. Non sottovalutiamo Lezzerini”

GiovanniGalli, ex portiere della Fiorentina e oggi voce autorevole nel panorama radiofonico sportivo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare la situazione tra i pali in casa viola, soffermandosi in particolare su Martinelli, De Gea e il nuovo arrivato Lezzerini.

“Vedo che Pioli sta dando spazio a Martinelli nelle amichevoli estive – ha osservato Galli – e questo lascia pensare a un investimento importante sul ragazzo. Sta crescendo in modo evidente, e il minutaggio che sta accumulando, superiore persino a quello di De Gea, è un segnale chiaro. Lo spagnolo resta la garanzia, ma avere un giovane di prospettiva come riserva offre tranquillità all’allenatore e consente a Martinelli di colmare quel gap d’esperienza accumulato negli ultimi anni.

Lezzerini può diventare una figura chiave all’interno dello spogliatoio. Oggi anche il terzo portiere deve essere pronto a giocare da titolare. Lezzerini ha vissuto momenti difficili, ma sono le esperienze a formare un professionista. Conosce bene l’ambiente viola, è cresciuto nel vivaio e può offrire solidità e affidabilità in caso di emergenza. De Gea resta il punto di riferimento, ma è fondamentale avere alternative credibili e motivate”.