Ufficiale: Luca Lezzerini è il nuovo portiere del Venezia, contratto fino al 2021
Venezia FC comunica di aver trovato l’accordo con la società US Avellino 1912 per il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe ’95 Luca Lezzerini. Il giocatore ha sottoscritto col club ara...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2018 12:57
Venezia FC comunica di aver trovato l’accordo con la società US Avellino 1912 per il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe ’95 Luca Lezzerini. Il giocatore ha sottoscritto col club arancioneroverde un contratto fino al 30.06.2021. Lezzerini, arrivato sull’Altopiano di Pinè, sede del ritiro del Venezia FC, ieri sera, questa mattina sta sostenendo il primo allenamento agli ordini di mister Stefano Vecchi.