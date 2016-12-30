Nazione: Lezze e Drago via in prestito, ecco Sportiello e Costil

L'edizione odierna de La Nazione parla oggi di possibili cambiamenti per la porta viola. Lezzerini che Dragowski potrebbero lasciare Firenze in prestito durante il mercato di gennaio e per questo Pant...

L'edizione odierna de La Nazione parla oggi di possibili cambiamenti per la porta viola. Lezzerini che Dragowski potrebbero lasciare Firenze in prestito durante il mercato di gennaio e per questo Pantaleo Crovino starebbe continuando a monitorare la situazione, con i nomi sul taccuino che sono sempre i soliti: Marco Sportiello, in uscita dall'Atalanta, è il primo. Benoit Costil, del Rennes, il secondo.