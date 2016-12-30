Labaro Viola

Nazione: Lezze e Drago via in prestito, ecco Sportiello e Costil

L'edizione odierna de La Nazione parla oggi di possibili cambiamenti per la porta viola. Lezzerini che Dragowski potrebbero lasciare Firenze in prestito durante il mercato di gennaio e per questo Pant...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2016 11:24
Nazione: Lezze e Drago via in prestito, ecco Sportiello e Costil -
Rassegna Stampa
Corvino
Lezzerini
Costi
Condividi

L'edizione odierna de La Nazione parla oggi di possibili cambiamenti per la porta viola. Lezzerini che Dragowski potrebbero lasciare Firenze in prestito durante il mercato di gennaio e per questo Pantaleo Crovino starebbe continuando a monitorare la situazione, con i nomi sul taccuino che sono sempre i soliti: Marco Sportiello, in uscita dall'Atalanta, è il primo. Benoit Costil, del Rennes, il secondo.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok