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Prob. formazione, Babacar prima punta, Berna e Tello sulle fasce. Lezzerini..

La Nazione ci da qualche indicazione sulla formazione di stasera. Sulle fasce Berna e Tello, mentre in porta..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2016 11:16
Prob. formazione, Babacar prima punta, Berna e Tello sulle fasce. Lezzerini.. -
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L'edizione odierna del quotidiano La Nazione analizza la probabile formazione che scenderà in campo alle 19 contro il Paok. Come sempre Sousa farà degli aggiustamenti alla squadra senza però rivoluzionarla del tutto per dare continuità di prestazione. Vecino e Badelj si lotteranno una maglia da titolare per la mediana , Borja e Sanchez ci saranno invece dal primo minuto. Sugli esterni il tecnico portoghese cambierà poco rispetto alla gara di Empoli, con Tello e Bernardeschi pronti a dare velocità e pericolosità offensiva. In attacco, insieme a un quasi certo Babacar, andrà Ilicic, un giocatore nuovo da qualche partita a questa parte.
L'unico dubbio rimane l portiere, con Dragowski e Lezzerini che scalpitano per un posto da titolare.

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