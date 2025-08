Ufficiale: torna Lezzerini, contratto annuale con opzione fino al 2028 in favore della Fiorentina

Era già nell’aria, ora è arrivata anche l’ufficialità. Luca Lezzerini torna alla Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Luca Lezzerini ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2026 con opzione, a favore della Fiorentina, fino al 30 giugno 2028. Lezzerini, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, torna in viola dopo 8 anni e dopo aver collezionato 6 presenze in Serie A con la maglia del Venezia e quasi 160 presenze in Serie B tra Avellino, Venezia e Brescia”.