Lezzerini: “Giocare dopo 9 anni e mezzo una grande emozione. Cerco di dare una mano al gruppo”

Luca Lezzerini in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia di Jagellonia-Fiorentina

Luca Lezzerini ha parlato alla vigilia della sfida contro il Jagellonia, queste le parole del portiere in conferenza stampa:

“Dopo 9 anni e mezzo domani sarà un’emozione forte, sono contento. Per il freddo mi coprirà tanto con la calzamaglia e cercherò di tenermi in movimento quando la palla sarà lontana. Bello vedere i ragazzi più giovani in prima squadra, mi rivedo in loro, credo che il nostro apporto sia importante per la loro crescita. Sto cercando di dare quello che posso anche non giocando. Bisogna imparare a saper convivere con le paura, le paure sono positive, cerco di vivermela sereno e di godermi ogni momento. Ho costruito la mia carriera in una categoria minore, ho lottato per obiettivi minori, domani si chiude un cerchio e speriamo di iniziarne un altro”

