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Domani la Fiorentina presenterà Sportiello, mentre Lezzerini passa all’Avellino

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Domani la Fiorentina presenterà Sportiello, mentre Lezzerini passa all’Avellino

Redazione

17 Gennaio · 20:09

Aggiornamento: 17 Gennaio 2017 · 20:11

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Le notizie che queste ore circolano in casa Fiorentina riguardano soprattutto i portieri. In primo luogo il nuovo acquisto Marco Sportiello che, come annunciato da ACF Fiorentina, nella giornata di domani, per la precisione alle ore 12, sarà presentato nel corso della conferenza stampa che si terrà nella sala stampa “Manuela Righini” dello stadio “Artemio Franchi”.

Nel frattempo sembra che sia quasi fatta per il passaggio del portiere Luca Lezzerini all’Avellino. L’estremo difensore classe ’95 avrebbe infatti trovato l’accordo con gli irpini che gli consentirà così di andarsi a giocare una maglia da titolare in Serie B.

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