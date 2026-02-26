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Infortuni, la Fiorentina spiega: "Solomon problema muscolare, Gosens ha subito un trauma facciale"

Solomon e Lezzerini hanno riportato il medesimo problema muscolare alla coscia destra, mentre Gosens ha preso una brutta botta in viso.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2026 22:00
Infortuni, la Fiorentina spiega: "Solomon problema muscolare, Gosens ha subito un trauma facciale" -
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La Fiorentina ha comunicato le informazioni riguardo gli infortuni che sono occorsi nella partita di stasera contro lo Jagellonia: per Lezzerini e Solomon un risentimento al retto femorale della coscia destra. Gosens, invece, ha subito un trauma maxillo facciale.

 

 

 

 

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