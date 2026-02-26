Infortuni, la Fiorentina spiega: "Solomon problema muscolare, Gosens ha subito un trauma facciale"

Solomon e Lezzerini hanno riportato il medesimo problema muscolare alla coscia destra, mentre Gosens ha preso una brutta botta in viso.

A cura di Redazione Labaroviola 26 febbraio 2026 22:00

Condividi