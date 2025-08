Lezzerini: “Sono emozionatissimo e felicissimo di essere tornato a casa. Strano effetto essere qui dopo tanto tempo”

Intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina,Luca Lezzerini è apparso visibilmente emozionato per il suo ritorno a Firenze dopo anni di prestiti e trasferimenti tra Serie A e cadetteria. Il classe 95 è stato prelevato per fare il terzo portiere alle spalle di David De Gea e di Tommaso Martinelli. Queste le sue dichiarazioni: “Fa uno strano effetto essere qui dopo così tanto tempo. Il Viola Park me lo immaginavo bello, ma vederlo dal vivo è un’altra cosa. Sono emozionantissimo e felicissimo di essere tornato a casa dopo tanti anni in giro per l’Italia. Sembra non sia cambiato niente, ma in realtà percepisco come sia cambiato tutto”

“Quale momento ricordo della mia esperienza passata qui? Sicuramente l’esordio con la prima squadra all’Olimpico contro la Lazio: abbiamo pure vinto quella partita, per cui fu una gioia e un’emozione difficile da spiegare a parole anche a distanza di anni”