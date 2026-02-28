28 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:14

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Per Solomon lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra

Sia Solomon che Lezzerini hanno già cominciato le terapie al Viola Park dei casi ed entrambi verrano rivalutati nei prossimi giorni.

E’ uscito il comunicato della società viola relativamente all’infortunio di Solomon e Lezzerini: “ACF Fiorentina comunica che, nella tarda mattinata di oggi, i calciatori Manor Solomon e Luca Lezzerini sono stati sottoposti ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dei rispettivi infortuni occorsi durante la gara di Conference League Fiorentina-Jagiellonia di giovedì 26 febbraio.
Gli esami effettuati hanno evidenziato per Solomon una lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra mentre per Lezzerini una lesione di I grado del muscolo retto femorale della coscia destra.
Entrambi i calciatori hanno iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e saranno rivalutati nel corso dei prossimi giorni”

