Per Solomon lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra

E’ uscito il comunicato della società viola relativamente all’infortunio di Solomon e Lezzerini: “ACF Fiorentina comunica che, nella tarda mattinata di oggi, i calciatori Manor Solomon e Luca Lezzerini sono stati sottoposti ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dei rispettivi infortuni occorsi durante la gara di Conference League Fiorentina-Jagiellonia di giovedì 26 febbraio.

Gli esami effettuati hanno evidenziato per Solomon una lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra mentre per Lezzerini una lesione di I grado del muscolo retto femorale della coscia destra.

Entrambi i calciatori hanno iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e saranno rivalutati nel corso dei prossimi giorni”