Probabile formazione Fiorentina: “Lezzerini confermato in porta, in difesa Pongracic-Comuzzo”

La Fiorentina si prepara ad affrontare lo Jagiellonia. Una settimana dopo, la squadra di Vanoli ritroverà i polacchi all’Artemio Franchi in un match decisivo per il passaggio agli ottavi di finale di Conference League. Dopo il 3-0 dell’andata, infatti, il match inizierà a partire dalle 18:45 di giovedì 26 febbraio. Un match delicato che, visto il risultato dell’andata, fa ben sperare il club. La vincitrice di Fiorentina-Jagiellonia dopo i 180 minuti, poi, andrà a sfidare una tra Strasburgo e Rakow Czestochowa. Esiste quindi la possibilità di affrontare due polacche di fila, in attesa del sorteggio. Ecco quindi la probabile formazione di Paolo Vanoli per la sfida di Conference League.

Dopo il 3-0 dell’andata con un sostanziale turnover, la Fiorentina di Vanoli dovrebbe schierarsi in un 4-1-4-1 contro lo Jagiellonia. In porta innanzitutto Lezzerini, con Pongracic e Comuzzo al centro della difesa. Terzini, invece, saranno con ogni probabilità Dodo da una parte e Gosens dall’altra. Davanti alla difesa spazio a Mandragora in cabina di regia. Sulla trequarti, invece, Fabbian e Ndour, affiancati da Harrison e Fazzini sulle fasce come riferimenti offensivi. Unico attaccante, infine, sarà Roberto Piccoli.

FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli. Lo scrive Gianluca di Marzio sul suo sito