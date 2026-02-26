26 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:17

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Probabile formazione Fiorentina: “Lezzerini confermato in porta, in difesa Pongracic-Comuzzo”

News

Probabile formazione Fiorentina: “Lezzerini confermato in porta, in difesa Pongracic-Comuzzo”

Redazione

26 Febbraio · 11:49

Aggiornamento: 26 Febbraio 2026 · 11:49

TAG:

ACF FiorentinaConference LeagueLezzerini

Condividi:

di

La Fiorentina si prepara ad affrontare lo Jagiellonia. Una settimana dopo, la squadra di Vanoli ritroverà i polacchi all’Artemio Franchi in un match decisivo per il passaggio agli ottavi di finale di Conference League. Dopo il 3-0 dell’andata, infatti, il match inizierà a partire dalle 18:45 di giovedì 26 febbraio. Un match delicato che, visto il risultato dell’andata, fa ben sperare il club. La vincitrice di Fiorentina-Jagiellonia dopo i 180 minuti, poi, andrà a sfidare una tra Strasburgo e Rakow Czestochowa. Esiste quindi la possibilità di affrontare due polacche di fila, in attesa del sorteggio. Ecco quindi la probabile formazione di Paolo Vanoli per la sfida di Conference League.

Dopo il 3-0 dell’andata con un sostanziale turnover, la Fiorentina di Vanoli dovrebbe schierarsi in un 4-1-4-1 contro lo Jagiellonia. In porta innanzitutto Lezzerini, con Pongracic e Comuzzo al centro della difesa. Terzini, invece, saranno con ogni probabilità Dodo da una parte e Gosens dall’altra. Davanti alla difesa spazio a Mandragora in cabina di regia. Sulla trequarti, invece, Fabbian e Ndour, affiancati da Harrison e Fazzini sulle fasce come riferimenti offensivi. Unico attaccante, infine, sarà Roberto Piccoli.
FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli. Lo scrive Gianluca di Marzio sul suo sito

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio