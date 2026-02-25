Nazione: “Christensen e Lezzerini avranno a disposizione spazi, la Fiorentina valuterà il rendimento”

E nella trasformazione della Fiorentina in seguito al mercato di gennaio non si può non fare un focus anche su quello che è accaduto fra i pali. Con la partenza del giovane (e promettente) Martinelli, nella rosa a disposizione di Vanoli oltre a Lezzerini (arrivato in estate) è rientrato dal prestito allo Sturm Graz, Christensen. Di sicuro, per entrambi il discorso sarà diverso rispetto ai titolari come Solomon e compagni, ma i due portieri (sì, anche il danese) avranno a disposizione spazi che permetteranno alla Fiorentina di valutare il loro rendimento da tenere in considerazione, come è stato proprio per Martinelli, in chiave di operazioni di mercato future. Lo riporta La Nazione.