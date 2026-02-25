25 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:09

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Christensen e Lezzerini avranno a disposizione spazi, la Fiorentina valuterà il rendimento”

Rassegna Stampa

Nazione: “Christensen e Lezzerini avranno a disposizione spazi, la Fiorentina valuterà il rendimento”

Redazione

25 Febbraio · 08:27

Aggiornamento: 25 Febbraio 2026 · 08:27

TAG:

ChristensenFiorentinaLezzerini

Condividi:

di

Per entrambi discorso diverso rispetto ai titolari

E nella trasformazione della Fiorentina in seguito al mercato di gennaio non si può non fare un focus anche su quello che è accaduto fra i pali. Con la partenza del giovane (e promettente) Martinelli, nella rosa a disposizione di Vanoli oltre a Lezzerini (arrivato in estate) è rientrato dal prestito allo Sturm Graz, Christensen. Di sicuro, per entrambi il discorso sarà diverso rispetto ai titolari come Solomon e compagni, ma i due portieri (sì, anche il danese) avranno a disposizione spazi che permetteranno alla Fiorentina di valutare il loro rendimento da tenere in considerazione, come è stato proprio per Martinelli, in chiave di operazioni di mercato future. Lo riporta La Nazione. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio