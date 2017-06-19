Lezzerini, l'Avellino pronto ad acquistarlo. Per lui pronto un triennale..
Il portiere della Fiorentina Luca Lezzerini sarebbe a un passo dal dire addio alla Fiorentina. Per lui si prevede un ritorno in Campania..
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 20:00
Come riportato dal quotidiano Il Mattino, Luca Lezzerini sarebbe a un passo dal dire addio alla Fiorentina. Infatti, l'Avellino sarebbe pronto ad acquistarlo a titolo definitivo, offrendogli un contratto triennale. Il giocatore nella scorsa stagione era già stato in prestito ai partenopei, collezionando solo una presenza.