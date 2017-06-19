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Lezzerini, l'Avellino pronto ad acquistarlo. Per lui pronto un triennale..

Il portiere della Fiorentina Luca Lezzerini sarebbe a un passo dal dire addio alla Fiorentina. Per lui si prevede un ritorno in Campania..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 20:00
Lezzerini, l'Avellino pronto ad acquistarlo. Per lui pronto un triennale.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato dal quotidiano Il MattinoLuca Lezzerini sarebbe a un passo dal dire addio alla Fiorentina. Infatti, l'Avellino sarebbe pronto ad acquistarlo a titolo definitivo, offrendogli un contratto triennale. Il giocatore nella scorsa stagione era già stato in prestito ai partenopei, collezionando solo una presenza.

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