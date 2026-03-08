8 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:26

Christensen prende il posto di Lezzerini in lista UEFA. Probabile rotazione in porta per Vanoli.

Christensen rileva il posto di Lezzerini in lista UEFA. Anche il portiere dunque nel probabile turnover di Vanoli in Conference.

Come riportato da TMW: “Lunedì prossimo la Fiorentina sfiderà la Cremonese allo Zini in una partita che vale un’intera stagione. Davide Nicola la preparerà in una settimana, i viola invece avranno meno giorni a disposizione, visto che giovedì sfideranno il Rakow all’Artemio Franchi a partire dalle 21.

Molto probabilmente Paolo Vanoli farà delle rotazioni in Conference League per concedere un po’ di riposo per il posticipo del 29° turno di Serie A. A testimonianza di tutto ciò, il club toscano ha deciso di fare un cambiamento nella lista UEFA presentata a inizio febbraio: fuori Luca Lezzerini e dentro Oliver Christensen.

Il portiere italiano è infortunato e così potrebbe giocare il danese al posto di David de Gea per risparmiargli una gara e il rischio di complicazioni prima dello scontro diretto. Il regolamento prevede che si possa modificare l’elenco dei giocatori a disposizione per una competizione europea in caso di infortuni di medio-lungo periodo occorsi a un calciatore presente nella lista. In panchina andrà il classe 2006 Pietro Leonardelli, che sarà il terzo portiere”

