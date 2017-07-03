Gazzetta, addio Tatarusanu, per il rumeno c'è il Nantes di Ranieri...

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero uno della Fiorentina Ciprian Tatarusanu sarebbe a un passo dal Nantes...

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero uno viola Ciprian Tatarusanu lascerà sicuramente la Fiorentina, chiuso da Sportiello. Sul portierone rumeno si era parlato di Torino (che poi ha optato per l"ex Cagliari Salvatore Sirigu) e di un possibile ritorno in patria alla Steaua. Le ultime indiscrezioni lo vedono invece vicino ao Nantes di Claudio Ranieri.