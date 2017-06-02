Stadio, l'obiettivo di Corvino è quello di incassare più di 50 milioni dalle cessione. Niente sconti

Da Kalinic a Tatarusanu fino a Badelj e Ilicic, dalle cessioni di questi giocatori la Fiorentina dovrà recuperare un bel tesoretto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio l'obiettivo della società viola è quello di monetizzare il più possibile dalle cessioni. Nel mercato che sta per iniziare, Pantaleo Corvino non potrà fare sconti a nessuno. Secondo Il Corriere dello Sport, la dirigenza viola deve incassare intorno ai 50 milioni dalle cessioni dei giocatori che non continueranno la loro esperienza alla Fiorentina. Fra questi c’è Kalinic insieme a Ilicic, Badelj e Tatarusanu. Un discorso a parte poi lo merita Bernardeschi che incontrerà Andrea Della Valle, ma quello è tutto un altro discorso.