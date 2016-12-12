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FORMAZIONE UFF: SALCEDO IN DIFESA, BORJA NON CE LA FA, GIOCA FEDERICO CHIESA

Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida alle 19 al Franchi di Firenze contro il Sassuolo. Questi gli undici scelti da Sousa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2016 17:52
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Diramate la formazioni ufficiali della Fiorentina e del Sassuolo per la sfida in programma alle ore 19 al Franchi di Firenze, questa la formazione ufficiale della squadra viola:

Fiorentina: Tatarusanu, Salcedo, Gonzalo, Astori, Olivera, Badelj, Vecino, Chiesa, Ilicic, Bernardeschi, Kalinic

Sassuolo: Consigli, Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Magnanelli, Sensi; Ricci, Defrel, Ragusa.

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