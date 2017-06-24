Labaro Viola

Corriere dello Sport, Adem Ljajic può tornare alla Fiorentina. Fali Ramadani lavora per il ritorno del serbo

Il rientro di Ljajic a Firenze potrebbe rientrare nella trattativa che vede il portiere viola Tatarusanu in maglia granata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 10:50
Corriere dello Sport, Adem Ljajic può tornare alla Fiorentina. Fali Ramadani lavora per il ritorno del serbo -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Ramadani
Ljajic
Tatarusanu
Torino
Condividi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sarebbe possibile il ritorno di Adem Ljajic a Firenze in maglia viola. Il talento serbo ora al Torino potrebbe rientrare nella trattativa di Tatarusanu in granata. A questo ritorno starebbe lavorando l'agente Fali Ramadani, molto vicino alle dinamiche di casa Fiorentina. Così scrive il quotidiano.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok