Corriere dello Sport, Adem Ljajic può tornare alla Fiorentina. Fali Ramadani lavora per il ritorno del serbo
Il rientro di Ljajic a Firenze potrebbe rientrare nella trattativa che vede il portiere viola Tatarusanu in maglia granata
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 10:50
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sarebbe possibile il ritorno di Adem Ljajic a Firenze in maglia viola. Il talento serbo ora al Torino potrebbe rientrare nella trattativa di Tatarusanu in granata. A questo ritorno starebbe lavorando l'agente Fali Ramadani, molto vicino alle dinamiche di casa Fiorentina. Così scrive il quotidiano.